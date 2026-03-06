Project Helix potrebbe essere l’ultimo tentativo di Xbox con gli hardware per un analista

Negli ultimi giorni l'annuncio di Project Helix, nome in codice della prossima generazione di console Xbox, ha acceso un intenso dibattito nel settore videoludico. Sebbene Microsoft abbia rivelato pochissimi dettagli sul progetto, alcuni analisti ritengono che la nuova macchina rappresenti un passaggio decisivo per il futuro dell'intera piattaforma. Tra le opinioni più discusse c'è quella di Serkan Toto, fondatore e CEO della società di consulenza Kantan Games, che ha parlato apertamente del peso strategico della nuova console. Secondo Toto, Project Helix potrebbe essere "l'ultimo tentativo di Microsoft di far funzionare il proprio business hardware".