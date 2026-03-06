‘Project Hail Mary’ non fa uso di green screen I trucchi di un’odissea spaziale

Il film ambientato nello spazio con protagonista Ryan Gosling si prepara a uscire nelle sale. La produzione ha scelto di evitare l’uso di green screen, puntando su effetti pratici e riprese reali per ricreare l’ambientazione cosmica. Le scene di un’odissea spaziale sono state realizzate senza affidarsi esclusivamente alla computer grafica, garantendo un visual più autentico e coinvolgente.

Project Hail Mary si prepara a sbarcare il lunario, ossia ad andare sul grande schermo. Il film ambientato nello spazio con protagonista un professore di scienze interpretato da Ryan Gosling, si prospetta un'esperienza visiva incredibile. Lo sapevate però che non si è mai fatto uso nè di green screen nè di blue screen? Andiamo a scavare nel lavoro tecnico e scenografico per scoprire i trucchi della regia di Christoper Miller. I trucchi al naturale di un'odissea spaziale. Il co-regista di Project Hail Mary, Christopher Miller, ha rilasciato una precisazione su X dopo che la sua recente intervista con Comicbook.com è diventata virale per la sua rivelazione che il film non presenta green screen nonostante sia un'odissea spaziale ricca di effetti visivi.