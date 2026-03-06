Programmazione Round 21 LBA | tutte le partite in diretta

La 21ª giornata del campionato italiano di basket di Serie A Unipol 20252026 si svolge con tutte le partite trasmesse in diretta. La programmazione prevede incontri tra le squadre che cercano di consolidare le posizioni in classifica e avvicinarsi ai playoff. La giornata rappresenta un momento importante del torneo e coinvolge tutte le formazioni partecipanti.

Il lungo finestra del campionato italiano di basket di Serie A Unipol 20252026 propone una 21ª giornata decisiva, con partite che incanalano la corsa ai playoff e la prospettiva di salvezza. Le due gare in programma arricchiscono il fine settimana e si svolgono tra dinamiche competitive e spettacolo, offrendo una copertura completa su Sky e NOW. Alle 19.30 si aprirà l’anticipo tra TRENTO – SASSARI, con la telecronaca affidata a Davide Fumagalli e Andrea Meneghin su Sky Sport Basket. All’Allianz Cloud, alle 20 (prepartita dalle 19.30), va in scena la grande classica tra Milano e Cantù, trasmessa in diretta con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi su Sky Sport Basket. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

