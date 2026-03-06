prograis prevede di brillare nello scontro con benn

Regis Prograis e Conor Benn si preparano a sfidarsi in un match di pugilato di alto livello, attirando l’attenzione degli appassionati. La boxe tra i due atleti si terrà presto, e l’incontro promette di essere uno dei momenti più attesi nel mondo della disciplina. Entrambi i pugili sono pronti a scendere sul ring per affrontarsi in questa sfida ufficiale.

regis prograis contro conor benn rappresenta un incontro di alto livello che stimola l’interesse degli appassionati di pugilato. l’evento, fissato per sabato 11 aprile, si svolge come co-feature dell’evento Fury contro Makhmudov e sarà trasmesso in esclusiva in streaming su Netflix. la cornice è rappresentata dallo stadio Tottenham Hotspur di Londra, dove è atteso un pubblico internazionale e un palcoscenico di notevole rilevanza mediatica. la sfida mette a confronto due contendenti con percorsi diversi ma ambizioni elevate. prograis, già campione mondiale in due divisioni, arriva da un periodo di alti e bassi ma mantiene elevata fiducia nelle proprie capacità, soprattutto dopo aver affrontato avversari di livello e aver superato momenti complessi all’angolo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

