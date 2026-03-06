Processo Maestrale | svelati i segreti delle cosche del Vibonese

Il processo Maestrale, coinvolgendo le imputazioni legate alle cosche del Vibonese, sta entrando in una fase cruciale davanti al Tribunale collegiale del Vibonese. La corte, presieduta dal giudice Rossella Maiorana, sta esaminando le prove e ascoltando le testimonianze in un procedimento che riguarda le attività criminali di diverse organizzazioni. La discussione prosegue con attenzione sui dettagli emersi durante le indagini.

Il processo Maestrale-Imperium-Olimpo ha raggiunto una fase decisiva davanti al Tribunale collegiale del Vibonese, guidato dal giudice Rossella Maiorana. Il procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia, Andrea Buzzelli, ha esposto dinamiche criminali che hanno segnato la provincia per anni, focalizzandosi sulle cosche Bartone, Tavella e Pititto. La requisitoria ha ricostruito con precisione i legami tra le famiglie criminali, rivelando chi deteneva il potere reale nel territorio. L'analisi giudiziaria ha messo in luce un sistema di faide, estorsioni e omicidi che hanno caratterizzato la vita sociale ed economica della zona. Non si tratta di eventi isolati, ma di un pattern strutturale dove la violenza è lo strumento principale per mantenere l'egemonia.

Buzzelli ha quindi esaminato la posizione di Salvatore Pititto, ritenuto coinvolto nelle vicende legate agli omicidi di Giuseppe Mesiano e Angelo Corigliano, avvenuti tra luglio e agosto del 2013.

Processo Maestrale: iniziata la requisitoria della Dda con 40 anni di 'ndrangheta a Mileto
Nella requisitoria al processo Maestrale il pm della Dda di Catanzaro, Andrea Buzzelli, ha ripercorso 40 anni di 'ndrangheta a Mileto.