Processo Maestrale | Stillitani racconta infarto e cuore aperto

Franco Stillitani, imprenditore di Vibo Valentia, ha preso la parola nel processo Maestrale per contestare le accuse e raccontare le conseguenze fisiche dell'arresto. L'intervento, durato oltre mezz'ora, ha messo in luce lo scontro tra l'imputato e il sistema giudiziario. L'uomo ha riferito di aver subito un infarto nella sera stessa del suo arresto, subendo ricoveri a Vibo e Catanzaro oltre a un intervento chirurgico al cuore aperto le cui sequele persistono oggi. La sua versione dei fatti cerca di chiarire le intercettazioni che lo coinvolgono nel contesto delle indagini sulla 'Ndrangheta. Il peso fisico della detenzione preventiva La narrazione di Stillitani non si limita alla difesa legale, ma tocca il corpo stesso dell'imputato.