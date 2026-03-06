primo squillo di laura pirovano in coppa vince la libera in val di fassa

Laura Pirovano ha conquistato la sua prima vittoria in Coppa del mondo di sci alpino, vincendo la discesa libera in Val di Fassa. Dopo aver ottenuto undici piazzamenti tra il quarto e il quinto posto, l’atleta italiana ha finalmente raggiunto il traguardo più alto. La gara si è svolta oggi, segnando un momento importante per la sua carriera.

AGI - Dopo undici piazzamenti tra il quarto e il quinto posto ecco lo squillo di Laura Pirovano. L'azzurra ha vinto la sua prima gara di Coppa del mondo di sci alpino. Lo ha fatto sulla pista 'La Volata' a Passo San Pellegrino nel suo Trentino vincendo la prima discesa libera del programma del fine settimana in Val di Fassa. Pirovano, 28 anni, portacolori delle Fiamme Gialle, originaria di Spiazzo, ha vinto in 1'2140 precedendo di un solo centesimo la tedesca Emma Aicher e di 29 centesimi l'americana Breezy Johnson. Decima Elena Curtoni a 73 centesimi dalla Pirovano mentre Sofia Goggia ha chiuso diciassettesima a nove decimi venendo preceduta da Nadia Delago, sedicesima a 86 e Roberta Melesi, quindicesima a 85. 🔗 Leggi su Agi.it

