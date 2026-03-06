Prima predica di Quaresima con il Papa Padre Pasolini | pace viene da coraggio farsi piccoli

Durante la prima predica di Quaresima, il predicatore della Casa Pontificia, padre Roberto Pasolini, ha parlato dell’importanza del coraggio nel cercare la pace, sottolineando come questa possa derivare anche dall’umiltà e dalla volontà di farsi piccoli. L’intervento si è concentrato sulla necessità di affrontare con determinazione le sfide che la pace richiede.

L'urgenza della pace ha trovato spazio anche nella prima predica di Quaresima del predicatore della Casa Pontificia, padre Roberto Pasolini. Servizio di Cristiana Caricato TG2000.