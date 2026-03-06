Prima predica di Quaresima con il Papa Padre Pasolini | pace viene da coraggio farsi piccoli

Durante la prima predica di Quaresima, il predicatore della Casa Pontificia, padre Roberto Pasolini, ha sottolineato che la pace deriva dal coraggio di essere umili e piccoli. La riflessione si è concentrata sull’importanza di affrontare le sfide con umiltà e determinazione, in un momento in cui si parla molto di pace e di bisogno di speranza.

L’urgenza della pace ha trovato spazio anche nella prima predica di Quaresima del predicatore della Casa Pontificia, padre Roberto Pasolini. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Prima predica di Quaresima con il Papa. Padre Pasolini: pace viene da coraggio farsi piccoli Articoli correlati Predica di Quaresima davanti al Papa. Padre Pasolini: pace nasce da coraggio di farsi piccoliIl frastuono dei conflitti arriva anche in aula Paolo VI dove questa mattina il predicatore della Casa Pontificia, padre Pasolini, alla presenza del... Prima predica di Quaresima con il Papa. Padre Pasolini: pace viene da coraggio farsi piccoli Altri aggiornamenti su Padre Pasolini Temi più discussi: Pasolini: la pace nasce dal coraggio di farsi piccoli, rinunciando alla violenza; La pace nasce dal coraggio di farsi piccoli rinunciando alla violenza; Quaresima. Pasolini denuncia: Nella vita della Chiesa quando ancora si parla di peccato, lo si riduce spesso a un piccolo errore o a una debolezza; Pasolini: La conversione è continua. E sottolinea la grandezza della piccolezza. Quaresima, padre Pasolini: «La pace non nasce da accordi politici o strategie militari ma dal coraggio di farsi piccoli»In Aula Paolo VI, padre Roberto Pasolini invita i fedeli a costruire la pace attraverso l’umiltà e la piccolezza, seguendo la via del Vangelo e l’esempio di San Francesco ... famigliacristiana.it Pasolini: La conversione è continua. E sottolinea la grandezza della piccolezzaCittà del Vaticano , venerdì, 6. marzo, 2026 16:00 (ACI Stampa). Cominciato stamane in aula Paolo VI il ciclo di prediche per la Quaresima tenute dal predicatore della Casa Pontificia, fra Roberto Pas ... acistampa.com La prima meditazione di Quaresima di padre Roberto Pasolini ️Leggi ora il testo completo: https://silerenonpossum.com/it/primapredica-quaresima2026-pasolini/ Leggi l'articolo di Silere non possum: https://silerenonpossum.com/it/laconversionecomerivol - facebook.com facebook #Tg2000 - Prima predica di #Quaresima con il #Papa. #PadrePasolini: pace viene da coraggio farsi piccoli #6marzo #Tv2000 #PapaLeoneXIV @tg2000it x.com