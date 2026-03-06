Prima il negozio di modellismo poi il bar | il folle piano del rapinatore col casco militare a Centocelle

Da romatoday.it 6 mar 2026

Un uomo con un casco militare d'epoca e un cacciavite ha fatto irruzione in un negozio di modellismo e successivamente in un bar a Centocelle. In entrambe le occasioni ha minacciato i clienti e i dipendenti, chiedendo denaro. L'episodio si è verificato in rapida successione, creando scompiglio tra i presenti. La polizia ha avviato le indagini per identificare e rintracciare il responsabile.

In testa un casco militare d'epoca e in mano un cacciavite. Così "armato" ha creato il panico a Centocelle, dove ha fatto irruzione in due attività minacciando e chiedendo i soldi. Un'azione che si è snodata in un breve tratto del quartiere del municipio V, tra viale della Primavera e via delle Robinie. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio del 3 marzo. In prima battuta l'uomo, un 52enne di origini pugliesi, è entrato in azione in un negozio di modellismo. Qui, impugnando l'utensile, ha chiesto i soldi minacciando il titolare. Le grida di aiuto e l'allarme scattati hanno costretto il malvivente a far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Romatoday.it

