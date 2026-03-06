Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi il prezzo del gas all’ingrosso secondo il PSV si attesta a 0,464 euro per Smc. La quotazione è stata aggiornata al 6 marzo 2026 e rappresenta il valore corrente del gas nel mercato all’ingrosso. Questa cifra riflette l’andamento di oggi senza ulteriori analisi o interpretazioni.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 06 Marzo 2026, è pari a 0,464 €Smc. Questo dato rappresenta la quotazione media giornaliera del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) italiano, convertita dal valore di 49,1 €MWh secondo il coefficiente di conversione standard (1 MWh? 10,7 Smc). L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una significativa volatilità. Dopo un periodo di relativa stabilità tra i 32 e i 35 €MWh (0,299-0,327 €Smc) fino a metà febbraio, si è osservata una progressiva risalita dei prezzi, culminata negli ultimi giorni con valori superiori ai 48 €MWh (0,449 €Smc). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Guerra in Iran e chiusura dello Stretto di Hormuz, vola il prezzo del gas: ecco che cosa rischiano davvero le bollette degli italianiCon il PSV in aumento, +39% dopo lo scoppio del conflitto e i mercati instabili, facciamo il punto sui possibili effetti sulle bollette energetiche ... affaritaliani.it

Luce e gas: perché spariscono le offerte a prezzo fisso e aumentano PCV e spread sul variabileIl prezzo fisso, per un fornitore, è una promessa: ti vendo energia a quel prezzo per 12 o 24 mesi. Se nel frattempo il mercato sale, chi ci rimette è lui. Per questo, quando i mercati diventano ... euroconsumatori.eu

Il prezzo del gas chiude in rialzo ad un passo dei 51 euro. Ad Amsterdam i contratti Ttf salgono del 4% #ANSA x.com