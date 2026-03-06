Prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas al metro cubo si aggira intorno a un valore aggiornato quotidianamente, dato che questa informazione è essenziale per chi monitora le proprie spese energetiche. La variazione dei costi influisce direttamente sulla bolletta di famiglie e aziende, rendendo importante conoscere il dato preciso ogni giorno. La cifra viene pubblicata regolarmente per garantire trasparenza e aggiornamenti tempestivi.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un'informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano significa poter stimare con maggiore precisione l'importo della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo i valori aggiornati, cosa significano per le famiglie e come si traducono in costi reali. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 06 Marzo 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (valore di ottobre 2025, ultimo disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi Piano a induzione vs gas: il confronto choc sui consumi in cucina! Approfondimenti e contenuti su Prezzo gas al metro cubo oggi. Temi più discussi: Gas, prezzi da incubo dopo quattro anni di guerra: bollette in Friuli mai tornate ai livelli pre-conflitto; Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Gas per i clienti vulnerabili: prezzo in calo in attesa della stangata legata alla guerra in Iran; Arera: a febbraio prezzo gas tutela vulnerabili cala del 2,8%. Gas, Arera: prezzo in calo del 2,8% a febbraio per i vulnerabili(Teleborsa) - Per il mese di febbraio 2026 tornano a diminuire le quotazioni all’ingrosso rispetto a quelle registrate a gennaio, e il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m), per i clienti nel s ... finanza.repubblica.it Arera: a febbraio prezzo gas tutela vulnerabili cala del 2,8%Il dato non contempla balzo (+76%) post inizio guerra Iran (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 mar - Per il mese di febbraio tornano a ... ilsole24ore.com Quanto costa sostituire il vetro del parabrezza Scopri il prezzo medio per sostituire il vetro del parabrezza. Prezzi 2025. Preventivi gratuiti - facebook.com facebook Il prezzo del gas chiude in rialzo ad un passo dei 51 euro. Ad Amsterdam i contratti Ttf salgono del 4% #ANSA x.com