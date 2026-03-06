Prezzi carburanti al rialzo, diesel anche oltre 2 euro al litro

I prezzi dei carburanti sono in aumento, con il diesel che supera i 2 euro al litro. Le borse europee chiudono questa prima settimana di conflitto con lievi perdite. La situazione sui mercati finanziari si mantiene instabile, mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire. Nessuna variazione significativa si registra invece nel settore delle materie prime.

Borse europee in lieve calo alla chiusura di questa prima settimana di guerra. Aumentano invece i prezzi dei carburanti. Da nord a sud per benzina e gasolio prezzi anche oltre i 2 euro al litro. Servizio di Alessandra Camarca TG2000.

