Prezzi carburante il sindaco Mastella annuncia controlli

Da fremondoweb.com 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì, Guardia di Finanza e Polizia Municipale inizieranno controlli sui prezzi dei carburanti. Il sindaco ha annunciato che le forze dell’ordine effettueranno verifiche presso i distributori per assicurarsi che i prezzi siano corretti. Le ispezioni sono state programmate per garantire il rispetto delle norme e prevenire eventuali irregolarità nel settore.

“Ho chiesto al Comandante della Guardia di Finanza di attivare, in collaborazione con la Polizia Municipale, i controlli presso le stazioni di rifornimento per il carburante. Molti cittadini mi hanno segnalato aumenti ingiusticati alla pompa, benché i distributori siano stati riforniti in un periodo precedente allo scoppio della tempesta bellica in Medio Oriente. Non sarebbe tollerabile che con l’alibi della guerra si operassero speculazioni e si danneggiassero i cittadini. Già da lunedì i controlli saranno operativi”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Comunicato Stampa Domenica 8 marzo in piazza Federico Torre la campagna “Diamo linfa al bene”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

prezzi carburante il sindaco mastella annuncia controlli
© Fremondoweb.com - Prezzi carburante, il sindaco Mastella annuncia controlli

Prezzi carburante, il sindaco Mastella: “Evitare speculazioni, da lunedì controlli Fiamme Gialle-Polizia Municipale”“Ho chiesto al Comandante della Guardia di Finanza di attivare, in collaborazione con la Polizia Municipale, i controlli presso le stazioni di...

Guerra, stangata sul carburante: il gasolio sfonda i 2 euro. “Prezzi fuori controllo”Ferrara, 6 marzo 2026 – Elajada Kasa fa la spola dal bar al piazzale, un cliente la chiama.

Contenuti utili per approfondire Prezzi carburante.

Temi più discussi: TREVISO | IRAN E PREZZI DELL’ENERGIA: E’ CORSA AI DISTRIBUTORI TRA CODE E TANICHE; L’effetto della guerra in Iran sul carburante: prezzi in salita ai distributori; Carburanti: Gli effetti sui prezzi si vedranno tra 48 ore. Il Friuli esporta in Iran merci per 29 milioni l'anno; Rieti dopo 20 anni ritrova la grande bellezza della Sala degli Specchi.

prezzi carburante il sindacoPrezzi carburante, il sindaco Mastella: Evitare speculazioni, da lunedì controlli Fiamme Gialle-Polizia Municipale.Ho chiesto al Comandante della Guardia di Finanza di attivare, in collaborazione con la Polizia Municipale, i controlli presso le stazioni di rifornimento per il carburante. Molti cittadini mi hanno ... tvsette.net

Benzina, prezzi oltre i 2 euro al litro. Il governo valuta tasse sugli speculatoriLeggi su Sky TG24 l'articolo Benzina, prezzi oltre i 2 euro al litro. Il governo valuta tasse sugli speculatori ... tg24.sky.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.