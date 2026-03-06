Prezzi carburante il sindaco Mastella annuncia controlli

Da lunedì, Guardia di Finanza e Polizia Municipale inizieranno controlli sui prezzi dei carburanti. Il sindaco ha annunciato che le forze dell’ordine effettueranno verifiche presso i distributori per assicurarsi che i prezzi siano corretti. Le ispezioni sono state programmate per garantire il rispetto delle norme e prevenire eventuali irregolarità nel settore.

"Ho chiesto al Comandante della Guardia di Finanza di attivare, in collaborazione con la Polizia Municipale, i controlli presso le stazioni di rifornimento per il carburante. Molti cittadini mi hanno segnalato aumenti ingiusticati alla pompa, benché i distributori siano stati riforniti in un periodo precedente allo scoppio della tempesta bellica in Medio Oriente. Non sarebbe tollerabile che con l'alibi della guerra si operassero speculazioni e si danneggiassero i cittadini. Già da lunedì i controlli saranno operativi", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.