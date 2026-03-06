Previsioni meteo per Avellino – 6 marzo 2026

Il 6 marzo 2026 ad Avellino, il mattino sarà caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite. Durante la giornata, le nuvole si diraderanno gradualmente e i cieli diventeranno poco o parzialmente nuvolosi in serata. La temperatura massima prevista sarà di circa 15 gradi, mentre quella minima si aggirerà intorno ai 7 gradi. Le condizioni atmosferiche cambieranno nel corso della giornata senza precipitazioni segnalate.

Ad Avellino, il 6 marzo 2026, la giornata si aprirà con nubi sparse alternate a schiarite, seguite da un progressivo diradamento della copertura nuvolosa fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata. Non sono previste precipitazioni. Secondo le previsioni di 3BMeteo, la temperatura massima toccherà i 16°C, mentre la minima si attesterà sui 7°C; lo zero termico sarà posizionato a 2588 metri. I venti saranno moderati e soffieranno da Nord-Nordest sia al mattino che nel pomeriggio.

