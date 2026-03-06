La Cina ha deciso di ridurre i prestiti e le obbligazioni nel Medio Oriente, segnando un ritiro dalla regione. Dopo il conflitto con Teheran, le autorità cinesi hanno scelto di allontanarsi dalla zona, preferendo indirizzare le proprie risorse altrove. Nel frattempo, la nazione ha ripreso a rafforzare i legami economici con la Russia, tornando a bussare ai suoi confini.

Il Dragone taglia momentaneamente i ponti con gli Emirati. Linee di credito congelati e drastica riduzione dell’esposizione verso il debito sovrano arabo. Mentre il blocco dello stretto di Hormuz spinge il Dragone a riconsiderare il greggio dell’ex U Per la Cina è tempo di passi indietro dal Medio Oriente. La guerra contro Teheran deve aver smosso gli animi a Pechino, tanto da costringerla a prendere il largo. E a rivedere certe decisioni, fin qui portate avanti. Insomma, la parola d’ordine, in queste ore, è una: ridurre il rischio. Non con una dichiarazione politica, ma con un gesto che nei mercati vale più di mille comunicati: tirare il freno sui rubinetti del credito e alleggerire i portafogli. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Prestiti e bond, la Cina batte in ritirata dal Golfo e torna a bussare alla Russia

Golfo Persico: USA contro Iran, manovre Russia-Cina aumentano la tensione. Rischio conflitto e crisi energetica globale.Golfo in Allarme: Manovre Militari, Tensioni USA-Iran e l’Ombra di Russia e Cina Il Golfo Persico è al centro di una crescente crisi, con un...

Laurienté decisivo col Milan: il mercato torna a bussareÈ stato Armand Laurienté a spezzare l’equilibrio della vetta e a ricordare a tutti perché il suo nome, puntualmente, riemerge quando si parla di...

Una selezione di notizie su Prestiti e bond la Cina batte in....

Temi più discussi: La Cina chiude i rubinetti al Golfo: congela i prestiti e vende i bond di Arabia Saudita, Emirati Arabi e Saudi Aramco; La Cina non vuole più finanziare il Medioriente?; Pechino frena sul Golfo: stop ai prestiti, vendite di bond; Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) e Clifford Chance nell’emissione del Social Bond di Cassa Depositi e Prestiti da 750 milioni.

La Cina chiude i rubinetti al Golfo: congela i prestiti e vende i bond di Arabia Saudita, Emirati Arabi e Saudi AramcoLa guerra degli Usa e di Israele contro l’Iran provoca la reazione di Pechino, che ha erogato nel 2025 il record di 15,7 miliardi di dollari all’area del Golfo ... milanofinanza.it

La Cina chiude i prestiti agli avversari dell'Iran. Canale Hormuz bloccatoA quattro giorni dall'attacco degli Usa all'Iran, la situazione nello strategico Stretto di Hormuz si complica ulteriormente. E la Cina prende posizione congelando i prestiti e vendendo i bond degli ... ilgiornale.it

Nuovo round del Cofidis Quiz Parliamo di prestiti: sai davvero la differenza tra TAN e TAEG Metti alla prova le tue conoscenze e scrivi la risposta nei commenti E se vuoi fare ancora più chiarezza, approfondisci con i video di Educazione Finanziaria sui n - facebook.com facebook

L’immobiliarecom punta su @Facile_it per potenziare l’offerta prestiti e polizze x.com