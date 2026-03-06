Presidio e retromarcia a Ornago Chart-Vrv ritira i licenziamenti

A Ornago, Chart-Vrv ha annunciato di aver ritirato i licenziamenti precedentemente comunicati ai sindacati. L’azienda, specializzata in apparecchi per il settore petrolchimico ed energetico, aveva programmato due licenziamenti che sono stati successivamente sospesi. La decisione segue uno sciopero e un’intensa pressione da parte dei rappresentanti sindacali. La situazione si è evoluta rapidamente con il ripensamento dell’impresa.

Sciopero e pressing, Chart-Vrv, l'azienda che si occupa di progettazione e costruzione di apparecchi per l'industria petrolchimica ed energetica, cancella i due licenziamenti annunciati qualche giorno fa come un fulmine a ciel sereno ai sindacati. Dopo il presidio ai cancelli a Ornago, sono arrivate la retromarcia e la nuova soluzione: "I dipendenti saranno ricollocati", ha spiegato la multinazionale americana ai metalmeccanici. "L'unità, la solidarietà e la determinazione dei lavoratori negli stabilimenti del Gruppo hanno portato al risultato", spiega Adriana Geppert della Fiom-Cgil Brianza. Alla protesta ha partecipato anche il sito di Bagnolo Cremasco.