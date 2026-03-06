Precari dell’ASL Salerno a rischio

Centinaia di lavoratori precari dell’ASL Salerno sono in pericolo di perdere il loro impiego. La situazione riguarda dipendenti con contratti a termine che rischiano di non essere rinnovati a breve. La questione coinvolge diverse figure professionali e si verifica in un momento di incertezza per molti di loro. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora annunciata.

Contratti in scadenza tra aprile e giugno 2026 senza certezze sul futuro: convocata assemblea dei lavoratori il 10 marzo. Centinaia di lavoratori precari dell’ASL Salerno rischiano di perdere il proprio posto di lavoro. Si tratta di personale assunto nell’ambito di progetti finanziati sia con fondi extra aziendali sia con risorse proprie dell’azienda sanitaria per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza e la continuità dei servizi. I contratti di questi lavoratori sono in scadenza tra aprile e giugno 2026 e, al momento, non sono arrivate comunicazioni ufficiali sul loro futuro occupazionale. Di fronte all’assenza di risposte da parte dell’azienda sanitaria, la FP CGIL Salerno ha proclamato lo stato di agitazione del personale precario. 🔗 Leggi su Zon.it

Asl Salerno, a rischio i lavoratori precari: proclamato lo stato di agitazione“Sono a rischio i posti di lavoro di centinaia di lavoratori precari dell’Asl Salerno”.

Per “combattere la povertà sanitaria” l’Asl di Salerno assume precari a partita IvaPovertà sanitaria e precariato: l’Asl Salerno recluta 14 figure con partita Iva per il piano Equità nella Salute.

Asl Salerno, a rischio i contratti di centinaia di precari: Fp Cgil proclama lo stato di agitazioneCentinaia di lavoratori precari dell’ASL Salerno rischiano di perdere il posto di lavoro nei prossimi mesi. A denunciarlo è la FP CGIL, che segnala l’incertezza sul futuro del personale assunto ai sen ... agro24.it

Asl Salerno, a rischio centinaia di posti di lavoro: FP CGIL Salerno proclama lo stato di agitazioneSi terrà martedì 10 marzo alle ore 10:00, un'assemblea aperta a tutti i lavoratori presso la sede centrale dell'Asl di Via Nizza ... infocilento.it

