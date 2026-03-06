Prato | 21,9% di imprese artigiane guidate da donne un record

A Prato, il 21,9% delle imprese artigiane sono gestite da donne, un dato che rappresenta il livello più alto registrato finora. La città si distingue come centro importante per l’imprenditoria femminile nel settore artigianale, con più di una impresa su cinque guidata da una donna. Questo risultato conferma la posizione di rilievo di Prato nel panorama italiano.

Prato si conferma come il cuore pulsante dell'imprenditoria femminile nell'artigianato italiano, con oltre un'azienda su cinque guidata da una donna. La provincia registra una quota del 21,9% di imprese artigiane a conduzione femminile, superando nettamente la media nazionale del 17,7% e quella regionale del 19,3%. Questo dato non è solo una statistica, ma il riflesso di un tessuto produttivo dove le donne sono diventate protagoniste dell'innovazione e della continuità delle attività locali. I numeri emergono dall'analisi condotta dall'Ufficio Studi di Confartigianato, che ha mappato l'occupazione femminile e le imprese guidate da donne nel territorio pratese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

