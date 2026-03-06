A Pontedera si sono svolti due eventi finali di Pratiche di incontro, dedicati al tema

PONTEDERA Pontedera, il canto e l’incontro per costruire pace: due eventi finali di Pratiche di incontro. Il 21 marzo al Civico 35 e il 28 marzo a Villa Crastan la restituzione pubblica del percorso promosso dall’Accademia dell’Incompiuto con il sostegno della Regione Toscana. Un percorso attraverso il canto, la riflessione, la parola condivisa, il silenzio e il semplice stare assieme. Ogni incontro è stato unico, plasmato dalle diverse voci e presenze che hanno preso parte al cammino. Nel corso dei mesi il progetto ha riunito i cittadini di Pontedera e non solo, che hanno raccolto l’invito a incontrarsi attraverso pratiche artistiche e momenti di ascolto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pratiche di incontro "Per costruire pace"

