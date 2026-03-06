Prandelli Iachini e Flachi | ADC Academy che festa

Prandelli, Iachini e Flachi hanno partecipato alla festa dell'ADC Academy, un evento che ha richiamato molte figure del calcio italiano. L'occasione ha coinvolto ex calciatori e allenatori che si sono riuniti per celebrare la storia della società e del calcio nazionale. La giornata ha visto momenti di condivisione e ricordi, senza che si siano svolti eventi ufficiali o annunci importanti.

Non è stata solo una celebrazione, ma un vero e proprio tuffo nella storia più bella del calcio italiano. Ieri, il "Bartolozzi", lo stadio dello Scandicci del presidente Rorandelli, si è trasformato in un palcoscenico di un evento carico di emozione per i festeggiamenti del 6' anniversario della "Alberto Di Chiara Academy". In campo un concentrato di talento e ricordi, con i tanti giovani calciatori dell'Academy e spettatori, che hanno potuto ammirare campioni come Dino Baggio, Ballotta, Pizzi, Melli, Minotti, Apolloni, Osio, Benarrivo e Luigi Apolloni, guidati in panchina dal "maestro" Nevio Scala. A dare ulteriore prestigio all'evento, la presenza dell'ex ct della Nazionale Cesare Prandelli, che non ha voluto mancare all'appuntamento diventato ormai una tradizione imprescindibile per il territorio.