Prada registra ricavi per 5,7 miliardi nell’anno dell’acquisizione

Il gruppo Prada ha comunicato di aver chiuso l’anno con ricavi netti di 5,718 miliardi di euro nel 2025. Questa cifra si riferisce ai risultati finanziari dell’azienda, che ha recentemente completato l’acquisizione di Versace. I dati sono stati resi pubblici dalla stessa società e riguardano l’intero esercizio conclusosi nel corso del 2025.

Il gruppo Prada, fresco di acquisizione di Versace, registra ricavi netti pari a 5,718 miliardi di euro per il 2025. Il dato è in crescita del 9% anno su anno a cambi costanti. Registrato anche +8% a livello organico, a fronte di una base di confronto elevata lungo tutto il corso dell’anno. È il 20° trimestre consecutivo di crescita per il gruppo, operante anche nei settori dell’eyewear e del beauty attraverso accordi di licenza e dotato di 25 stabilimenti e 17.901 dipendenti nel mondo. All’Assemblea degli Azionisti del prossimo 30 aprile verrà proposta la distribuzione di un dividendo di 0,166 euro per azione. Come ha affermato Patrizio Bertelli, Presidente e Amministratore Esecutivo del gruppo Prada, si tratta di risultati positivi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

