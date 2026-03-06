Potenziato il trasporto pubblico 24 autobus per la costa e la Lunigiana

È stato inaugurato un nuovo servizio di trasporto pubblico nella provincia di Massa-Carrara, con l'aggiunta di 24 autobus destinati alla costa e alla Lunigiana. L'evento si è tenuto ad Aulla e rappresenta un potenziamento delle linee di collegamento tra le principali aree della regione. La nuova flotta mira a migliorare la mobilità locale e a offrire opzioni più frequenti ai pendolari.

Aulla (Massa Carrara), 6 marzo 2026 – Un taglio del nastro che segna una svolta per il trasporto pubblico locale della provincia di Massa-Carrara. Ieri mattina, ad Aulla, il presidente della Provincia e sindaco Roberto Valettini, insieme ai vertici di Autolinee Toscane, ha presentato il piano di rinnovamento della flotta che vedrà entrare in servizio 24 nuovi autobus entro la fine di aprile. Un investimento massiccio che punta a migliorare la qualità del viaggio per studenti, lavoratori e anziani, riducendo l'età media dei mezzi che circola sul territorio apuano. «Entro fine aprile avremo portato sulle strade di questa provincia 54 nuovi...