Posizioni economiche ATA il Ministero apre alle prove suppletive per assenze legate a gravi motivi di salute

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato che sarà possibile sostenere prove suppletive per le posizioni economiche ATA in caso di assenze dovute a gravi motivi di salute. La decisione riguarda le scuole che devono recuperare le prove in assenza di personale che ha avuto motivi di salute documentati. La misura sarà applicata per garantire il corretto svolgimento delle procedure.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha dato il via libera alla possibilità di svolgere prove suppletive per i candidati che non hanno potuto partecipare agli scritti previsti per l'attribuzione delle 46mila nuove posizioni economiche del personale ATA, quando l'assenza sia stata determinata da situazioni mediche eccezionali e debitamente documentate.