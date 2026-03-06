Porto di Catania | droga nei container azienda sotto amministrazione

Il Tribunale di Catania ha deciso di mettere sotto amministrazione giudiziaria la società Europa Servizi Terminalistici. L’accusa riguarda il coinvolgimento nel facilitare il traffico internazionale di stupefacenti attraverso i container del porto di Catania. La decisione arriva dopo le indagini che hanno scoperto sostanze stupefacenti occultate nei container gestiti dall’azienda.

Il Tribunale di Catania ha disposto l’amministrazione giudiziaria della società Europa servizi terminalistici, accusata di aver facilitato il traffico internazionale di stupefacenti attraverso una struttura logistica portuale. La decisione, eseguita dalla Guardia di finanza su richiesta della Procura etnea, riguarda un’impresa che opera nei porti di Catania, Palermo, Augusta, Trapani e Termini Imerese. Le indagini hanno rivelato come la gestione aziendale abbia creato un meccanismo stabile di agevolazione per sodalizi mafiosi, permettendo l’ingresso e l’uscita di cocaina sfruttando le movimentazioni commerciali. Il caso coinvolge direttamente Angelo Sanfilippo, dipendente storico dell’azienda, e i suoi figli, oltre a collegamenti con il clan Pillera-Puntina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ad Augusta: scatta l’amministrazione giudiziaria per ‘Europa Servizi Terminalistici Srl’

