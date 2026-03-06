porta a porta sulla zona collina al via la raccolta di sfalci di verde

Il Comune di Sansepolcro ha avviato il servizio di raccolta porta a porta nella zona collinare, iniziato il 2 febbraio. Dal 30 marzo sarà attiva anche la raccolta di sfalci e piccole potature provenienti dalla manutenzione del verde domestico. Questa nuova fase si inserisce nelle attività di gestione dei rifiuti nella zona.

Il Comune di Sansepolcro informa che, successivamente all’avvio del servizio Porta a Porta sulla zona collina del 2 febbraio scorso è in vista l’avvio del servizio di raccolta sfalci e piccole potature prodotti dalla manutenzione del verde domestico previsto dal 30 marzo prossimo. Il servizio è riservato ai cittadini residenti all’interno dell’area servita dal porta a porta (centro storico con anello limitrofo e collina) che dispongono di giardini o aree verdi private e consente il ritiro dei residui vegetali come sfalci d’erba, foglie, erbacce, fiori recisi e piccole potature. A chi ne farà richiesta verrà fornito gratuitamente un contenitore carrellato che dovrà essere utilizzato esclusivamente per il conferimento di materiale vegetale sfuso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il piano del verde vince la prova dei numeri: raccolta dimezzata e 9mila adesioni al porta a portaIl nuovo sistema di raccolta del verde era stato accolto con più di una perplessità.

