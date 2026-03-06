Porrettana al via la seconda fase dei lavori | cambia la viabilità

È iniziata la seconda fase dei lavori sulla Porrettana a Marzabotto, dove sono in corso interventi di ricostruzione e messa in sicurezza. I lavori riguardano il tratto che è stato danneggiato dall’alluvione del 2023 e prevedono modifiche alla viabilità. La nuova fase interessa direttamente il traffico e la circolazione nella zona interessata.

L'intervento di ricostruzione dopo l'alluvione del 2023. Si procede su senso unico alternato Parte la nuova fase dei lavori di ricostruzione e messa in sicurezza della Porrettana a Marzabotto nel tratto crollato durante l'alluvione del 2023. Il secondo stralcio dell'intervento, coordinato dalla Città Metropolitana di Bologna e dell'Anas, riguarda la porzione di statale 64 situato all'altezza del ponte dell'Oggiola. Il piano ha ricevuto il via libera dalla Prefettura e si sviluppa su due fronti principali. Da un lato, gli operai saranno impegnati nel completamento del consolidamento del versante a monte della statale per prevenire nuove frane; dall'altro, le operazioni si concentreranno sul rifacimento di alcuni elementi strutturali del ponte a valle. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Ponte al Pino, scatta la seconda fase dei lavori: cosa cambia per la viabilità Firenze, lavori Ponte al Pino: al via seconda fase, bus deviati, senso unico in via degli Artisti. Cambia la viabilitàFIRENZE – Scatta domani, 18 febbraio 2026, a Firenze la seconda fase dei lavori a Ponte al Pino, propedeutici alla sostituzione della struttura.