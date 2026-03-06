Porcia | camion ribaltato autogru al lavoro per sgombero

Venerdì 6 marzo, in via del parcheggio B Electrolux a Porcia, un camion ha perso il carico e si è rovesciato. Sul posto sono intervenute un’autogru e le forze dell’ordine per effettuare le operazioni di sgombero. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre i lavori di rimozione sono in corso. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali feriti o danni.

Un rimorchio di un camion si è ribaltato venerdì 6 marzo in via del parcheggio B Electrolux a Porcia. L'incidente, avvenuto all'alba tra le 06:00 e le 06:15, ha richiesto l'intervento dell'autogru per riportare il mezzo sulla carreggiata. Non ci sono feriti, ma le operazioni di sgombero hanno occupato gran parte della giornata. L'autoarticolato, di proprietà dell'azienda Molino di Pordenone, stava transitando verso la statale Pontebbana quando ha sbagliato una manovra in curva. Il veicolo ha urtato un cordolo, causando il ribaltamento parziale e lo sradicamento di un palo dell'illuminazione vicino al parcheggio dei dipendenti.