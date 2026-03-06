Pool Promozione | la Nuvolí a Lecce cerca punti per consolidare la classifica

La Nuvolí AltaFratte Padova partecipa alla Pool Promozione di serie A2 Tigotà e lunedì sera affronta la Nuvolí a Melendugno, in provincia di Lecce. La partita si svolgerà presso la Palestra Polivalente San Giuseppe da Copertino alle ore 20:00 e rappresenta l’ultimo impegno stagionale in questa competizione. La squadra cerca di ottenere più punti possibile per migliorare la classifica.

Ultimo viaggio della Nuvolí AltaFratte Padova in questa Pool Promozione di serie A2 Tigotà e la destinazione sarà Melendugno (LE) dove lunedì sera presso la Palestra Polivalente San Giuseppe da Copertino, le tigri gialloblù scenderanno in campo alle ore 20:00 alla ricerca di più punti possibile in difesa della quarta piazza. Posizione importante in vista dei playoff promozione perché consentirebbe alle padovane di disputare gara2 dei quarti di finale in casa nel fortino di Trebaseleghe. Situazione molto ingarbugliata quella di metà classifica di serie A2 per cui i nove punti ancora disponibili sino al termine della stagione saranno determinanti per stabilire gli accoppiamenti del primo turno dei playoff. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

