Pontecagnano spuntano due sepolture etrusche in un cantiere edile

Nel territorio di Pontecagnano Faiano sono state rinvenute due sepolture etrusche durante i lavori di un cantiere edile. La scoperta si aggiunge a un elenco di ritrovamenti archeologici effettuati nel sito, che continua a fornire testimonianze del passato antico della zona. La presenza delle sepolture è stata confermata dagli esperti impegnati negli scavi.

Ancora una scoperta dal sottosuolo di Pontecagnano Faiano, territorio che continua a restituire tracce preziose del suo antico passato. Durante alcuni scavi effettuati per un cantiere edile in una zona centrale della città, sono emersi i resti di due sepolture risalenti al periodo etrusco. La scoperta è avvenuta nelle ultime ore mentre un’impresa stava effettuando lavori di movimentazione del terreno. A darne notizia è stato il Comune, sottolineando come il ritrovamento rappresenti l’ennesima conferma della straordinaria ricchezza archeologica dell’area. Il territorio picentino, infatti, è noto da decenni agli studiosi per la presenza di numerose necropoli e reperti di epoca etrusca, testimonianze che raccontano la storia dell’antico insediamento sviluppatosi nella piana a sud di Salerno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

