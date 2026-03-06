Ponte ciclopedonale ad Abbadia Lariana Italia Nostra | Sbrego ambientale esistono soluzioni alternative a costi infinitamente minori

La sezione di Como di Italia Nostra ha recentemente espresso critiche sul progetto del ponte ciclopedonale ad Abbadia Lariana, definendolo uno sbrego ambientale. L'organizzazione ha evidenziato che esistono soluzioni alternative a costi molto più bassi e ha documentato i danni ambientali e paesaggistici causati dal nuovo intervento. La loro attività di tutela risale agli anni Sessanta e si è concentrata sulla salvaguardia del territorio locale.

Quella campagna di sensibilizzazione, gestita con la collaborazione della sezione di Milano (è doveroso ricordare il grande impegno dell'arch. Pierfausto Bagatti Valsecchi), ha scosso l'opinione pubblica e il progetto della superstrada è stato integralmente rifatto dal prestigioso Studio BBPR di Milano: l'esito sono i lunghi tratti di percorrenza in galleria e la discrezione dell'inserimento del nastro stradale che salvano gli aspetti orografici, naturalistici, percettivi della scabra costa orientale del Lario. Non possiamo omettere che siamo nel paesaggio che ha meritato una delle descrizioni più intense della letteratura italiana: ". 🔗 Leggi su Leccotoday.it

