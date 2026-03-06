Ponte ciclopedonale ad Abbadia Lariana Italia Nostra | Sbrego ambientale esistono soluzioni alternative a costi infinitamente minori

La sezione di Como di Italia Nostra, fondata nel 1965, ha avviato una campagna di denuncia riguardo al ponte ciclopedonale in costruzione ad Abbadia Lariana. L’associazione ha evidenziato come l’opera rappresenti uno sbrego ambientale e ha sottolineato che esistono alternative a costi molto più contenuti. La loro attività si concentra sulla documentazione di disastri ambientali e paesaggistici nel territorio.

Quella campagna di sensibilizzazione, gestita con la collaborazione della sezione di Milano (è doveroso ricordare il grande impegno dell'arch. Pierfausto Bagatti Valsecchi), ha scosso l'opinione pubblica e il progetto della superstrada è stato integralmente rifatto dal prestigioso Studio BBPR di Milano: l'esito sono i lunghi tratti di percorrenza in galleria e la discrezione dell'inserimento del nastro stradale che salvano gli aspetti orografici, naturalistici, percettivi della scabra costa orientale del Lario. Non possiamo omettere che siamo nel paesaggio che ha meritato una delle descrizioni più intense della letteratura italiana: ". 🔗 Leggi su Leccotoday.it

