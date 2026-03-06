Podcast Inter | nasce Audio Zone l’hub multimediale di Internews24 tra notizie mercato e approfondimenti

Internews24 ha lanciato Audio Zone, un nuovo hub multimediale dedicato a notizie, mercato e approfondimenti. Il progetto mira a offrire ai lettori contenuti aggiornati e vari, integrando diverse modalità di fruizione. La piattaforma si inserisce nel panorama mediatico come uno spazio dedicato a informare in modo diretto e immediato, senza lasciare spazio a interpretazioni o analisi.

di Alberto Petrosilli Podcast Inter: nasce Audio Zone, con Internews24 che allarga i suoi confini tra notizie, mercato e approfondimenti. Benvenuti nel nuovo e innovativo hub multimediale targato Inter News 24. Prende ufficialmente vita la nuova piattaforma Audio Zone, uno spazio digitale interamente dedicato ai podcast sull’ Inter e all’informazione sportiva fruibile in un comodo e moderno formato audio. In questa sezione all’avanguardia, i tifosi e gli appassionati potranno restare costantemente aggiornati, giorno dopo giorno, grazie ai pratici notiziari flash programmati per le ore 12:00 e per le ore 18:00. Si tratta di pillole informative ideali per chi desidera conoscere le ultimissime notizie, le dinamiche della Serie A e i caldi retroscena del Calciomercato Inter in pochissimi minuti. 🔗 Leggi su Internews24.com

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Podcast Inter.

