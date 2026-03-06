Poca igiene in una macelleria titolare multato per 3mila euro

I carabinieri della Compagnia di Messina Sud, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del lavoro, hanno controllato una macelleria nella mattinata di ieri. Durante l’ispezione, hanno rilevato carenze igieniche che hanno portato alla multa di 3.000 euro al titolare dell’attività. L’intervento ha riguardato aspetti legati alla sicurezza alimentare e alle norme sanitarie vigenti.

Nella mattinata di ieri i carabinieri della Compagnia di Messina Sud, con l’ausilio di personale specialistico del Nucleo Ispettorato del lavoro di Messina e del N.A.S. di Catania, sono stati impegnati in una serie di controlli di esercizi pubblici nei villaggi della zona sud e in alcuni comuni della fascia ionica. I militari hanno verificato il rispetto delle norme igienico sanitarie a tutela dei consumatori. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Un’altra discoteca chiusa perché aveva le uscite di sicurezza bloccate: titolare multato per 115 mila euroUna discoteca nel Mantovano è stata chiusa perché le uscite di emergenza erano bloccate e per la mancanza del piano di emergenza di evacuazione.

Alimenti irregolari in una panineria del centro: multato il titolareI carabinieri della Compagnia di Piazza Dante, con il supporto del nucleo antisofisticazione e sanità di Catania, hanno effettuato un’ispezione...