Pnrr lavori sui monumenti senza bandi Deroghe per oltre 7 milioni

Sono stati stanziati oltre 7 milioni di euro attraverso deroghe per i lavori sui monumenti, senza l’uso di bandi pubblici. Le gare di appalto sono andate deserte e alcune imprese hanno deciso di rinunciare ai progetti. Nel frattempo, gli accordi quadro relativi alla riqualificazione del patrimonio storico e archeologico di Roma sono scaduti, complicando ulteriormente l’attuazione degli interventi finanziati dal Pnrr.

Gare deserte, imprese che rinunciano, accordi quadro che scadono. Si sta rivelando piena di ostacoli la strada verso le opere di riqualificazione del patrimonio storico e archeologico capitolino finanziate dal Pnrr. Tanto che sono diverse, ormai, le ordinanze del sindaco Roberto Gualtieri che autorizzano i soggetti attuatori ad affidare i lavori con procedure negoziate, senza bando, in deroga al Codice dei contratti pubblici. Scorrendo gli atti pubblicati sul sito della Struttura commissariale del Giubileo 2025 troviamo otto ordinanze per importi lavori che superano complessivamente i sette milioni di euro.