Playoff A1 | sfide infuocate tra Macerata-Firenze e San Giovanni-Cuneo

Nel fine settimana si svolgono le sfide di playoff di Serie A1 tra Macerata e Firenze, e tra San Giovanni e Cuneo. Le partite si disputano nel contesto del Playoff Challenge, con quattro squadre in campo per qualificarsi alla fase successiva. Le gare sono considerate decisive e attirano l’attenzione degli appassionati di pallavolo. Tutti i match si svolgono nel rispetto dei programmi stabiliti.

Il weekend sportivo apre una finestra di attività anche oltre la pausa prevista per i Playoff Scudetto: in campo, per il Playoff Challenge, scenderanno quattro formazioni uscite dai quarti di finale, pronte a dare ritmo alla quarta giornata. Le partite, seppur incastrate nel periodo pasquale, manterranno una programmazione regolare e saranno riconducibili agli eventi ufficiali della stagione, con attenzione alle dinamiche di classifica e agli accoppiamenti già delineati dal percorso dei quarti. Le sfide in programma coinvolgono le squadre qualificate dal turno precedente: nel Girone A sono presenti Reale Mutua Fenera Chieri e Eurotek Laica Uyba, mentre nel Girone B figureranno Megabox Ond.