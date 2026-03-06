Pixel journal si prepara a una rivisitazione con controlli di layout multimediali video a schermo intero e altro ancora

Pixel Journal sta lavorando a una nuova versione che prevede controlli di layout multimediali, video a schermo intero e altre funzionalità. Le modifiche sono attualmente in fase di sviluppo e mirano a migliorare l’esperienza di utilizzo sui dispositivi Pixel. Non sono stati comunicati dettagli sulle tempistiche di rilascio o su eventuali aggiornamenti futuri.

questo testo sintetizza le modifiche in fase di sviluppo per pixel journal, evidenziando come le novità possano influire sull'esperienza di journaling su dispositivi pixel. le innovazioni spaziano dai promemoria personalizzabili al layout dei media, passando per un lettore video migliorato e nuove impostazioni di tema, fino a una rivisitazione della pagina degli insights. l'analisi prende in esame ciò che emerge dalle versioni beta e dalle prove interne, offrendo un quadro chiaro delle potenzialità e dei limiti attuali. nel contesto di pixel journal, è in fase di test la possibilità di impostare promemoria più flessibili. si sta sperimentando l'introduzione di una schermata-intestazione che invita a configurare l'orario di ricezione delle notifiche.