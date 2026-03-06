Più videosorveglianza in vista dell’estate

Durante l’estate, nel territorio cervese verranno potenziati gli impianti di videosorveglianza esistenti. L’obiettivo è migliorare il monitoraggio delle zone considerate sensibili, con l’installazione di nuove telecamere in aree strategiche. Questa iniziativa mira a garantire maggiore sicurezza e controllo durante i mesi più caldi dell’anno.

Monitorare il territorio cervese, aumentando gli impianti di videosorveglianza già presenti nei luoghi considerati sensibili. È il piano in vista dell’ estate in arrivo a Cervia di cui si è parlato ieri mattina in Prefettura a Ravenna, nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, guidata dal Prefetto Raffaele Ricciardi. L’attenzione si è infatti focalizzata sull’elaborazione di strategie di sicurezza integrata per il territorio di Cervia, in previsione della stagione imminente. L’incontro è stato promosso dal commissario straordinario del Comune di Cervia, Michele Formiglio, per discutere congiuntamente della questione e presentare le linee operative dell’amministrazione comunale in materia di sicurezza urbana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

