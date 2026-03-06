Più scienza che difesa ma la Cina aumenterà il budget militare del 7%

La Cina annuncia un incremento del 7% nel budget militare, puntando a rafforzare le proprie forze armate. Il governo continua a concentrare risorse su consumi, tecnologia e autosufficienza, mentre il presidente Xi Jinping ha indicato ai funzionari del Partito di superare l’ossessione per il prodotto interno lordo. La decisione si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso le questioni di difesa e sviluppo economico.

Consumi, tecnologia, autosufficienza. E, come ha indicato Xi Jinping ai funzionari del Partito comunista, superamento della «ossessione del pil». Le parole chiave del futuro modellato da Pechino durante le “due sessioni”, le riunioni legislative e consultive annuali del sistema politico cinese, risentono delle turbolenze internazionali. A partire dalla guerra in Medio oriente, che ieri ha spinto il governo a chiedere la sospensione delle esportazioni di diesel e benzina per evitare carenze nelle scorte. Nella sua ulteriore istituzionalizzazione di un modello di crescita guidato dalle necessità strategiche nazionali, Pechino annuncia una maggiore cautela sulla crescita. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

