Pistola rubata nel casertano rinvenuta durante perquisizione a Secondigliano

Durante una perquisizione a Secondigliano, i carabinieri hanno trovato e sequestrato una pistola Beretta calibro 22, risultata rubata in un furto avvenuto a Caserta. L’arma era nascosta nel vano scale di un appartamento. Nessuno è stato ancora arrestato o identificato in relazione al ritrovamento. La pistola è stata consegnata agli uffici competenti per ulteriori accertamenti.

Una pistola Beretta calibro 22, risultata rubata durante un furto commesso a Caserta, è stata rinvenuta e sequestrata dai carabinieri della stazione di Secondigliano nel vano scale di un’abitazione. L’arma è stata trovata nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita nei confronti di un 30enne, già noto alle forze dell’ordine. Durante l’accertamento i militari hanno trovato nell’abitazione 12 stecche di hashish, 7 dosi di cocaina e 95 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Per l’uomo sono scattate le manette. Nel corso della successiva perquisizione all’interno dello stabile i carabinieri hanno trovato la pistola e 5 panetti di hashish occultati nel vano scale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

