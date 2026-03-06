Pisacane | Spero che Palestra vada al Mondiale sarebbe una vittoria per tutti

Prima della partita di Serie A tra Cagliari e Como, il difensore del Cagliari ha espresso il suo desiderio che Palestra possa qualificarsi al Mondiale, considerando questa una vittoria per tutti. Durante la conferenza stampa, ha parlato delle prossime sfide e delle aspettative, senza approfondire motivazioni o cause. La partita è in programma nelle prossime ore.

In vista della partita di Serie A che si disputerà nelle prossime ore, la conferenza stampa pre-gara ha offerto approfondimenti sulle condizioni di squadra, le strategie tattiche e le considerazioni sullo stato di salute dei giocatori. L'intervento di Fabio Pisacane ha fornito importanti spunti sui fattori che influenzeranno il confronto tra Cagliari e Como, sottolineando lo spirito della squadra e le dinamiche del momento. Pisacane ha confermato che **Mina** non sarà disponibile a causa di un affaticamento, che non permette il suo recupero in tempi rapidi. La squadra si trova ancora nella stessa situazione di una settimana fa, con incertezze sui tempi di ritorno in campo dei vari infortunati. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

