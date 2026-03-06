Pirossigeno U14 | vittoria decisiva 56-50 il vertice è a portata

La Pirossigeno Cosenza Basket Under 14 ha ottenuto una vittoria importante contro la Smaf Catanzaro con il punteggio di 56-50. La partita si è stretta tra le due formazioni, portando la squadra di casa a ridurre le distanze dalla capolista. Il risultato permette alla Pirossigeno di avvicinarsi ulteriormente alla vetta del campionato.

La Pirossigeno Cosenza Basket Under 14 ha strappato una vittoria decisiva contro la Smaf Catanzaro, vincendo 56-50 in uno scontro diretto per il vertice del campionato. La sfida si è conclusa con i rossoblù che hanno resistito alla rimonta degli ospiti grazie a un gioco solido e a prestazioni individuali di livello. I ragazzi guidati dal tecnico Massimiliano Arigliano hanno dimostrato grinta e coesione, mantenendo il vantaggio anche quando la pressione avversaria era al massimo. L’atmosfera nel palasport di Cosenza era elettrica, con un pubblico che ha sostenuto i propri colori fino all’ultimo secondo della contesa. Il risultato finale segna un punto cruciale nella corsa al titolo, dove ogni incontro vale oro per entrambe le formazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

