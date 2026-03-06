Pioggia di banconote da un camion | gli automobilisti si fermano per raccoglierle caos in strada in Salento

In Salento, sulla circonvallazione sud di Squinzano, un camion in transito ha perso molte banconote, principalmente da 5 euro, che sono finite sull’asfalto. La caduta ha causato una scena incredibile, con gli automobilisti che si sono fermati per raccogliere il denaro sparso in strada, creando un caos improvviso. La situazione ha richiamato l’attenzione di chi si trovava nel traffico.

Scena surreale sulla circonvallazione sud di Squinzano, in provincia di Lecce: da un camion in transito sono cadute numerose banconote, soprattutto da 5 euro, finite sull'asfalto. Diversi automobilisti si sono fermati per raccoglierle, causando rallentamenti e code lungo la strada.