Pink Floyd Legend al Politeama Genovese con The Wall

Il 6 e 7 marzo il palco del Politeama Genovese ospiterà i Pink Floyd Legend, che porteranno in scena l’intera opera “The Wall”. La band proporrà lo spettacolo in modo integrale, coinvolgendo il pubblico in due serate dedicate al famoso album dei Pink Floyd. L’evento prevede l’esecuzione completa di “The Wall” in entrambe le date.

Stefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Venerdì 6 e sabato 7 marzo è in programma la messa in scena integrale di “The Wall” con i Pink Floyd Legend sul palco del Politeama Genovese. Lo spettacolo sarà una vera e propria Opera Rock dal vivo, che unirà musica, teatro e immagini. Sul palco prenderà vita la costruzione in tempo reale del leggendario muro, elemento centrale della narrazione, che sarà eretto e abbattuto nel corso della performance, riproducendo fedelmente lo storico spettacolo dei Pink Floyd. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Al Teatro Bellini di Napoli arriva l’Opera Rock “The Wall” con i Pink Floyd Legend

Pink Floyd Legend portano The Wall al Teatro Bellini: 3 serate-evento a NapoliDopo il grande successo della Pink Floyd Legend Week dello scorso anno, i Pink Floyd Legend tornano al Teatro Bellini di Napoli con un evento unico e...

Contenuti e approfondimenti su Pink Floyd Legend.

Temi più discussi: Pink Floyd Legend Day all'Auditorium Conciliazione; Torino. Pink Floyd Legend in the Wall; Pink Floyd legend; Pink Floyd Legend, la tribute band stasera all'Auditorium Conciliazione tra laser, effetti speciali e proiezioni.

I Pink Floyd Legend e l'Orchestra Ghedini portano The Dark Side of the Moon al Palazzetto di CuneoIl 19 settembre 2026 l'esecuzione integrale del capolavoro dei Pink Floyd con impianto scenico immersivo tra luci, laser e proiezioni. Evento firmato Euphoria Sound Events a sostegno della LILT ... targatocn.it

Torino. Pink Floyd Legend in the WallI Pink Floyd Legend hanno incantato il Teatro Colosseo di Torino il 3 marzo 2026 con The Wall, confermandosi una delle migliori tribute band europee. vitadiocesanapinerolese.it

Torino, il muro prende vita: “The Wall” dei Pink Floyd Legend conquista il Teatro Colosseo – , . , - facebook.com facebook