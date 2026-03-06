Pignoramenti sotto i 200 euro nonostante il condono Cirino | Così si vessano i cittadini

Nonostante il condono fiscale e l’approvazione del Consiglio comunale, i cittadini stanno ricevendo ancora atti di pignoramento per importi inferiori ai 200 euro. Cirino commenta che questa situazione rappresenta una forma di vessazione, evidenziando come le procedure continuino nonostante le decisioni ufficiali. La questione riguarda quindi i pignoramenti ancora in corso per somme molto basse, che sembrano ignorare le recenti normative.

La consigliera comunale chiede all’amministrazione di fermare le procedure esecutive per somme minime e di applicare pienamente le disposizioni previste dalla sanatoria fiscale Nonostante l’adesione al condono fiscale e il mandato già espresso dal Consiglio comunale, continuano ad arrivare ai cittadini atti di pignoramento per importi inferiori ai 200 euro. Una situazione che, secondo la consigliera comunale Valentina Cirino, rischia di trasformarsi in un aggravio ingiustificato per molti contribuenti. A sollevare la questione è la stessa Cirino che interviene pubblicamente sulla gestione delle procedure di riscossione da parte dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Vicario è “così orgoglioso” dei compagni di squadra del Tottenham nonostante l’altra sconfitta sotto Thomas FrankIl portiere del Tottenham Guglielmo Vicario ha elogiato i suoi compagni di squadra per la loro lotta nonostante la sconfitta per 2-0 contro il...

Si presenta sotto casa della ex moglie nonostante il divieto: arrestatoAncora un episodio di violenza sulle donne smascherato dai carabinieri che hanno assicurato alla giustizia un romeno di 39 anni domiciliato nell'alta...