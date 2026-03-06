Picierno | La lotta per la parità della donna non è conclusa

A Caserta, si è svolto un evento dedicato alla parità di genere, con la partecipazione di rappresentanti e attivisti impegnati nella promozione dei diritti femminili. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi legati all’uguaglianza e alle sfide ancora da superare per le donne. La discussione si è concentrata sulla necessità di continuare a lavorare per raggiungere la parità e sui passi avanti fatti finora.

