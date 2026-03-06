Piccole serpi nere la presentazione in quartiere Aretusa

Domenica 8 marzo, nel quartiere Aretusa di Mestre, si terrà la presentazione del libro

Distici contro la violenza di genere scritti da Silvia Favaretto e provenienti dalla tradizione orale delle donne afghane Domenica 8 marzo, all'interno degli eventi per commemorare la "Festa della donna", presso la sede dell'associazione culturale Progetto 7LUNE sita in Quartiere Aretusa 61 a Mestre, alle 17, verrà presentato per la prima volta il libro "Piccole Serpi Nere" di Silvia Favaretto, edito da Abao Aqu (Adria, Rovido). Il volume è una raccolta di versi brevissimi che si rifanno alla tradizione orale delle donne pashtu (etnia che risiede tra Afghanistan e Pakistan) e che trattano temi come il riscatto dalla violenza di genere e la rinascita. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Teyana Taylor dedica il suo primo Golden Globe «alle piccole ragazze nere: la nostra dolcezza non è un difetto, la nostra profondità non è eccessiva»Teyana Taylor piange, ride, vorrebbe urlare, abbraccia tutti, anche Julia Roberts, incontrata lungo il tragitto verso il palco.

Leggi anche: Teyana Taylor vince il Golden Globe e lo dedica “alle piccole ragazze nere”: “La nostra luce non ha bisogno di permesso, la nostra dolcezza non è un difetto. I nostri sogni meritano spazio”