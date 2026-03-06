Piazza Luigi Orlando | A Istoreco le chiavi dell' edificio dell' orologio | Un pezzo di memoria che torna alla città

Oggi, in piazza Luigi Orlando a Porta a Mare, il Comune ha consegnato ufficialmente le chiavi dell'edificio dell'orologio all'Istoreco, l'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea. L'evento si è svolto questa mattina e rappresenta un momento importante per la memoria storica della città. L'edificio, simbolo di un passato significativo, torna a essere parte della comunità.

La consegna ufficiale da parte del sindaco Luca Salvetti al presidente Claudio Massimo Seriacopi nella mattinata di venerdì 6 marzo. All'interno della struttura l'istituto trasferirà sede e archivio per almeno 9 anni Un pezzo di memoria che torna alla città. Nella mattinata di oggi venerdì 6 marzo in piazza Orlando a Porta a Mare sono state consegnate ufficialmente dal Comune le chiavi dell'edificio dell'orologio a Istoreco - Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nella Provincia di Livorno -, che gestirà per nove anni l'antica struttura completamente restaurata.