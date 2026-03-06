Piazza Giulio Cesare depositato il progetto per il murale dopo la demolizione delle baracche

È stato presentato in commissione rigenerazione urbana il progetto per un murale intitolato Cartoline culturali, che sarà realizzato sul muro della stazione centrale, nell’area precedentemente occupata dalle baracche di Piazza Giulio Cesare. La proposta è stata depositata dopo la demolizione delle strutture abusive. Il progetto riguarda l’area chiamata “città storica” e prevede interventi di arte urbana lungo il muro.

È stato depositato in commissione rigenerazione urbana "città storica", il progetto del murale denominato Cartoline culturali da realizzarsi nel muro della stazione centrale ex baracche. L'associazione CalaPanama insieme alla parrocchia Sant'Antonino e alla delibera della prima circoscrizione hanno raccontato, attraverso il bozzetto del progetto, quali figure si intendono dipingere seguendo la storia e i siti più famosi di Palermo come ad esempio i mercati storici il teatro Massimo, la cappella Paladina e tantissime altre opere conosciute in tutto il mondo. Ringrazio la commissione attività produttive per aver condiviso l'iniziativa.