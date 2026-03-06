Piacenza | la voce dei carabinieri salva una donna in crisi

A Piacenza, i carabinieri sono intervenuti prontamente per soccorrere una donna in grave crisi che si trovava vicino a un passaggio a livello. La donna è stata trovata in buone condizioni di salute, grazie anche all’aiuto del marito che aveva chiamato le forze dell’ordine. L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni.

Una donna in stato di sofferenza acuta è stata ritrovata illesa nelle adiacenze di un passaggio a livello in provincia di Piacenza, grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri e al supporto del marito che aveva attivato i soccorsi. L'episodio, verificatosi nella tarda serata di mercoledì 4 marzo 2026, ha l'azione decisiva del comandante della stazione di Fiorenzuola, capace di mantenere un contatto telefonico rassicurante che ha permesso di localizzare la persona e guidare le pattuglie sul posto. La situazione si è risolta positivamente con l'affidamento della donna alle valutazioni sanitarie del 118, pur senza ricovero forzato.